L' unica colpa di Chico Forti? Essere qui grazie a Giorgia Meloni | perché è nel mirino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) La (non) notizia è risaputa: un carcerato in cella a Verona con l'uomo che ha trascorso 24 anni in cella negli Usacondannato per omicidio, e cheha riportato in Italia dopo svariati tentativi falliti dai governi precedenti, ha rivelato al garante delle patrie galere chegli avrebbe chiesto aiuto per «mettere a tacere Travaglio e Lucarelli», la coppia di giornalisti che si era espressa contro il suo ritorno in Italia. Massima solidarietà ai colleghi. Non ce la prendiamo certo con il Fatto Quotidiano, che ha riportato con dovizia di particolari il caso di cui è al centro. Non è piacevole sentirsi oggetto di minacce. () Clicca qui, registrati a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Pietro Senaldi .