LIVE – MotoGP GP Germania 2024 | la gara in DIRETTA

(Di domenica 7 luglio 2024) Tutto è pronto per il Gran Premio di, nono appuntamento del mondiale di, in scena sul circuito di Sachsenring. La griglia di partenza dellaè stata decisa dalla sessione di qualifiche andata in scena ieri mattina e che ha consegnato la pole position nelle mani di Jorge Martin. Lo spagnolo della Prima Pramac ha poi ottenuto il successo anche nellasprint, tagliando il traguardo davanti a Miguel Oira e Francesco Bagnaia. Giornata complessa invece per Marc Marquez, molto dolorante dopo la caduta del venerdì e che ammette di non sentirsi al 100% fisicamente. La corsa andrà in scena in terra tedesca a partire dalle 14:00 e vedrà i piloti impegnati per un totale di trenta tornate. Dopo la bandiera a scacchi, lasi fermerà per tre settimane in occasione della sosta estiva.