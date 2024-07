LIVE – Diamond League Parigi 2024 | atletica leggera in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Ladell’ottava tappa della Wandadi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Torna il circuito mondiale didopo un mese d’assenza, in quello che sarà un vero e proprio antipasto delle Olimpiadi di. Nella capitale transalpina saranno diverse le stelle azzurre che proveranno a splendere, come fatto agli Europei di Roma. Saranno in gara l’oro dei 110 hs Lorenzo Simonelli, l’argento nel salto in lungo femminile Larissa Iapichino e quello dei 200 metri maschili Filippo Tortu, ma anche la medaglia di bronzo dei 100 metri femminili Zaynab Dosso. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.00 italiane di domenica 7 luglio. Oltre alla differita streaming su Sportface TV, Sportface.