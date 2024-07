LIVE – Assoluti ginnastica artistica Cuneo 2024 | finali domenica 7 luglio in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Latestualedelle gare didei Campionati Italianidi: ecco, di seguito, il programma orario di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare. Ultima giornata dell’evento nazionale che permette ai migliori atleti italiani di giocarsi i titoli ma anche di testarsi in vista dell’appuntamento più atteso: i Giochi Olimpici di Parigi. Gli uomini, dopo il concorso generale di sabato che ha incoronato Lorenzo Minh Casali, si giocano le final eight per attrezzo. Le donne, invece, tornano in pedana per la decisiva gara 2, al termine della quale verranno assegnati sia i titoli di specialità che il titolo All-Around. Si preannuncia ancora una volta grande spettacolo: chi salirà sul podio e si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è a partire dalle ore 14.