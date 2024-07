Lepenexit flop del Rn vittoria del fronte popolare e Macron sorprende Mélenchon | Pronti a governare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 7 luglio 2024) Parigi. Nessuna ondata sovranista, anzi, unclamoroso per il Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Secondo i primi exit poll dell’istituto Ifop relativi al secondo turno delle elezioni legislative francesi, il partito sovranista e i suoi alleati avrebbero tra i 120 e i 150 seggi nella prossima Assemblea nazionale, la Camera bassa del Parlamento transalpino, meno della metà di quanto avevano sperato di ottenere per raggiungere la maggioranza assoluta (289 seggi) necessaria per salire a Matignon. Ensemble, la coalizione dei partiti che sostiene il presidente della Repubblica Emmanuel, fa meglio del previsto, con una proiezione in termini di seggi tra i 150 e i 180. Ma il vero vincitore delle legislative è il Nuovo, la coalizione delle sinistre socialista, ecologista, comunista eista, che avrebbe, secondo i primi exit poll, il maggior numero di scranni nella futura Assemblea nazionale: tra i 180 e i 215.