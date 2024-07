Le foto in vacanza dei Nazionali anche i bambini avrebbero capito che non era opportuno Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024)il Corriere dello Sport, con Cristiano Gatti, dedica una pagina alleindei calciatori della Nazionale dopo il disastro agli Europei. Qui ne ha scrittoLibero. Scrive il: Ridicolizzati sulla grande ribalta internazionale, pareva normale e adeguato che gli azzurri si defilassero per un paio di settimane, giusto il tempo di metabolizzare un po’ tutti la storica bancata. Non una questione di stato, non una pretesa da moralisti bacchettoni e trinariciuti: niente di così affettato, soltanto l’idea spontanea che in certi momenti sia meglio per tutti eclissarsi e sparire dalla circolazione. Non c’è come una sincera tristezza e una giusta vergogna per superare prima e voltare subito pagina. Leindeidefiniti fenomeno dell’infantilismo edonista Nessuno dubitava, nel dayafter, che almeno stavolta i nostri fenomeni dell’infantilismo edonista ci sarebbero arrivati da soli, sentendolo prima di tutto come un bisogno loro: via, lontani, in, non necessariamente flagellandosi la schiena come pellegrini alla Mecca, ma adeguatamente dissolti nel nulla, come cellule in sonno, smartphone spenti e social chiusi per ferie.