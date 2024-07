Lavori notturni sul GRA interessate rampe di scambio con A24 | chiusure e deviazioni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 luglio 2024) Annunciati tra domani e dopodomani alcunisul Grande Raccordo Anulare con ripercussioni sull’autostrada A24.infatti leditra le due arterie: come cambia la viabilità, tutte le informazioni.sul GRA tra domani e dopodomani – (ilcorrieredellacitta.com)Notte disul GRA a partire da domani sera. Nelle giornate tra lunedì 8 e martedì 9 luglio avranno luogo alcuni interventi sulla carreggiata esterna del Raccordo, in corrispondenza delledicon l’autostrada A24. I cantieri, da quanto si apprende, inizieranno alle ore 22.00 e termineranno alle 6.00 dell’indomani.su GRA, come cambia la viabilità dicon l’A24 Sulla Roma-l’Aquila, fa sapere ora la società Strada dei Parchi, nelle ore di cantiere saranno chiuse ledi uscita dall’A24 verso la carreggiata esterna del Gra in direzione Firenze-Nomentana-Tiburtina.