L' affluenza alle urne potrebbe superare il 67%

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 7 luglio 2024) Le elezioni del 2024 in Francia si preannunciano da record, almeno per quanto riguarda l'. Alcuni sondaggi citati dai media francesi prevedono che la partecipazione al voto del secondo turnoattestarsi tra il 67,10% e il 67,5% a seggi chiusi. In particolare secondo.