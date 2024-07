La7 domani a ‘L’aria che tira’ Mario Monti tra gli ospiti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Francesco Magnani, conduttore e volto di La7, da lunedì 8 luglio sarà al timone de L’aria che tira, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11.00. Un appuntamento fisso del day time della Rete, per continuare a seguire tra politica, economia, attualità e cronaca con commenti, servizi,in studio e in collegamento, tutti i principali fatti della giornata e della settimana. Tra glidi, il filosofo Stefano Bonaga, Marianna Aprile, Massimo Nava, Laura Boldrini. L'articolo La7,chetra gliCalcioWeb. .