La Nazionale brasiliana è in crisi

(Di domenica 7 luglio 2024) I campioni non bastano per rendere vincente una squadra e in Brasile iniziano ad accorgersene. Questa notte la selecao è uscita di scena dalla Coppa America battuta dall'Uruguay ai rigori, una sconfitta maturata dopo essere stata in superiorità numerica dal 74' per l'espulsione dell'ex Cagliari.