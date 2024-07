La Nato guarda a Est e cambia missione | dall’Atlantico all’Indo-Pacifico

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 luglio 2024) Il titolo è volutamente provocatorio. Laè sorta in funzione anti-sovietica e fino a oggi ha avuto senso di esistere soltanto in ottica anti-russa. È il braccio armato degli Stati Uniti in Europa, sovrapponibile a quello politico dell’Unione europea, che tiene uniti nel timore di Mosca i variegati e divisi Paesi del Vecchio Continente. Dopo averla modificata già nel 1991, col crollo dell’U, l’Alleanza Atlantica sembra intenzionata are nuovamente, adattandola al mutato contesto geopolitico internazionale. La Russia, involuzione di potenza del grande nemico sovietico durante la Guerra Fredda, non più l’unico avversario degli Usa. Il più grande e temibile è la Cina. Naturale dunque che lo sguardo dellasi sposti nell’Estremo Oriente.