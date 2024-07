La domenica nera dei trasporti sciopero dei treni fino alle 21 L' invito di Trenitalia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 7 luglio 2024) Si profila unadi disagi per chi viaggia in treno a causa dellonazionale di 24 ore che proseguirà21, senza fasce di garanzia . L’astensione dal lavoro riguarda alcune sigle sindacali autonome del personale del Gruppo FS Italiane e può comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia in tutto il Paese.talia, tenuto.