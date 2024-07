Jasmine Paolini prosegue la scalata nel ranking WTA | manca una vittoria per la top5! Schiavone nel mirino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, continuando a guadagnare punti nelWTA, nel quale lunedì scorso si trovava al settimo posto con 4228 punti, mentre ora è al numero 6 virtuale con 4648, scalando una posizione e guadagnando 420 punti netti. L’azzurra, infatti, lunedì 15 luglio scarterà i 10 punti di Wimbledon 2023, in quanto lo scorso anno uscì all’esordio nel torneo britannico. Qualora il piazzamento fosse confermato a fine torneo,andrebbe a ritoccare il best, avendo raggiunto per la prima volta il numero 7 del mondo il 10 giugno, dopo il Roland Garros. L’italiana con l’approdo in semifinale andrebbe a quota 4998 punti, al quinto posto virtuale, mentre volando in finale salirebbe a 5518, sempre al quinto posto virtuale, infine con ladel torneo si porterebbe a 6218, al quarto posto virtuale, che, se confermato, le farebbe eguagliare il miglior piazzamento di Francesca, raggiunto per la prima volta il 31 gennaio 2011 dopo gli Australian Open.