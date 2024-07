Jake&Coke l’America in lattina

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2024) Arriva anche in Italia la bevanda ready to drink che unisce il Jack Daniel’s Tennessee Whiskey e la Coca-Cola. Un cocktail semplice ma di grande successo che si dice sia stato inventato nel 1907 (da chi non si sa) e che mixa sapientemente la dolcezza tostata del distillato con la freschezza frizzante della più celebre bevanda.