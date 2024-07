Incidente mortale a Villabate morta la piccola Aurora di soli 3 anni

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di domenica 7 luglio 2024)– Una terribile tragedia si è consumata questa notte a, in provincia di Palermo. Una bambina diha perso la vita in unstradale avvenuto intorno alle 3:30 in via Natta. La dinamica dell’Lasi trovava a bordo di una Volkswagen Polo, priva di copertura assicurativa, guidata (Monrealelive.it) .