Il TAR annulla la sospensione dello studente che ha vandalizzato la scuola | una decisione che fa discutere

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 7 luglio 2024) Il TAR di Firenze ha emesso una sentenza che ha suscitato non poche polemiche. Il tribunale hato ladi unoquindicenne coinvolto in atti vandalici presso in un istituto tecnico della città toscana. L'articolo Il TARlache hala: unache fa. .