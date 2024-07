Il monito del Papa | La democrazia non è in buona salute  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI - Da Trieste, durante la conclusione della Settimana sociale dei cattolici" arrivano le parole diFrancesco che mettono in guardia sulle minacce che incombono sullae su quanto sia importante agire per tempo, dal basso, affidandosi anche ai giovani. "Diciamo la verità: è evidente che nel mondo di oggi lanon gode di. Questo ci interessa e ci preoccupa, perché è in gioco il bene dell'uomo, e niente di ciò che è umano può esserci estraneo". Secondo il Pontefice "la parola '' non coincide semplicemente con il voto del popolo - mi preoccupa il numero ridotto della gente che è andata a votare - ma esige che si creino le condizioni perché tutti si possano esprimere e possano partecipare". E spiega anche che "la partecipazione non si improvvisa: si impara da ragazzi, da giovani, e va allenata, anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche", ha aggiunto, "In questa prospettiva, come ho avuto modo di ricordare anni fa visitando il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa, è importante far emergere "l'apporto che il cristianesimo può fornire oggi allo sviluppo culturale e sociale europeo nell'ambito di una corretta relazione fra religione e società", promuovendo un dialogo fecondo con la comunità civile e con le istituzioni politiche perché, illuminandoci a vicenda e liberandoci dalle scorie dell'ideologia, possiamo avviare una riflessione comune in special modo sui temi legati alla vita umana e alla dignità della persona".