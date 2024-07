Il giallo dell’omicidio di Vincenza Saracino l’autopsia | 5 coltellate a gola e mandibola ma nessun abuso

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 7 luglio 2024) I primi risultati delsulla donna trovata morta 24 ore dopo la scomparsa in un casolare vicino casa a Preganziol, in provincia di Treviso. Le ferite fanno ipotizzare chesia stata colpita anche a pugni ma non chiariscono ildella morte della donna. Esclusa rapina e violenza sessuale, si indaga sui contatti. .