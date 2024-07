Il Cardinale Ruini in terapia intensiva | Coraggioso e non ha perso il buonumore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Nella tarda serata di ieri, ilCamilloè stato ricoverato d'urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell'età avanzata e della storia clinica del, si è reso necessario il ricovero incardiologica. Stando a quanto si apprende, il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Proseguono però il monitoraggio e le terapie. Lo ha riferito, in una nota, il Policlinico Gemelli di Roma. Il"è coscientissimo, e non hail". A riferirlo è stato Don Nunzio Currao, cappellano del Gemelli interpellato dall'Adnkronos. "Presumo che stamattina abbia anche ricevuto la comunione", ha detto il cappellano che ha vistoe ha osservato: "È unana coraggiosissima e non vede l'ora di tornare a casa.