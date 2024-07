Hamilton trionfa a Silverstone flop Ferrari in Gp Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 7 luglio 2024) (Adnkronos) – Lewisvince il Gp dindo aoggi nel 12esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il 39enne pilota inglese, che oggi 7 luglio 2024 torna alla vittoria dopo un digiuno di 2 anni e mezzo (dal Gp d’Arabia Saudita del 5 dicembre 2021), in una giornata condizionata dalla pioggia centra il successo numero 104 in carriera precedendo la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren del connazionale Lando Norris., al nono trionfo nella sua gara di casa, chiude il Gp in lacrime, sventolando la bandiera britannica nel suo giro d’onore, tra gli applausi degli avversari in pista. L’exploit dell’inglese, che l’anno prossimo guiderà la, è l’unica parziale gioia per i tifosi del Cavallino.