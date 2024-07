Hamilton torna alla vittoria Profondo rosso Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 7 luglio 2024) Lewisa vincere nella sua Silverstone dopo due anni e mezzo di digiuno in Formula 1. Il 7 volte iridato precede Verstappen e Norris al termine di una gara pazza. Quarto Piastri, quinto Sainz, sesto Hulkenberg. Leclerc solo 14° e in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per il poleman Russell e Gasly. In avvio il poleman Russell tiene la testa della corsa, dietro di luie Verstappen che poi però si rivede restituito il sorpasso da Lando Norris. Il britannico della McLaren con l'arrivo della pioggia cambia ritmo e si prende la leadership della corsa mentre alle sue spalle c'èe un Verstappen in difficoltà, mentre Russell è costretto al ritiro per un problemasua Mercedes. Il sette volte campione del mondo però si ferma al momento giusto per passare alle gomme slick riuscendo a prendere la posizione su Norris nel finale.