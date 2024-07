GP Germania 2024 | incredibile al Sachsenring Martin cade a due giri dalla fine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Colpo di scena aldurante il GP di. A dueJorgesi è steso in curva 1 quando si trovava in prima posizione davanti a Pecco Bagnaia. Caduta pesantissima per l’alfiere della Ducati Pramac, che ora scivola al secondo posto della classifica piloti con 10 punti di ritardo sul numero 1 Ducati. Sul podio i fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. GPala dueSportFace. .