Giulia Latorre chiede alla collega Rosy Grano di sposarla VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI - Proposta di matrimonio in divisa per, figlia del marò Massimiliano che fu al centro di un caso diplomatico con l'India: ha atteso il suo giuramento a Sulmona come agente della Polizia penitenziaria perresua fidanzata, 30enne agente della Polizia di Stato, di. Entrambe sono originarie di Taranto eha voluto rendere indimenticabile un giuramento che arrivava a pochi mesi dmorte della madre a causa di un cancro. Durante il picchetto, gli agenti della Penitenziaria si sono disposti in due file, tenendo in mano dei fiori al posto delle spade.ha camminato nel mezzo, in direzione di, raccogliendo i fiori e formando un mazzo. Poi si è inginocchiata davantisua amata e le ha chiesto diha risposto con un entusiastico sì.