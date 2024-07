Francia la sinistra supera l’asse Le Pen-Bardella e chiede subito la testa di Macron | Dimettiti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Primi exit poll, alla chiusura dei seggi del ballottaggio per le politiche francesi. Il Nuovo fronte popolare, l’ammucchiata dichiama a frenare l’ascesa delle destre, sarebbe prima con 180-215 seggi, secondo una proiezione Ifop per Tf1. Seguirebbe la coalizione di Emmanuel, Ensemble, con 150-180 seggi, mentre Rn di Marine Le Pen e Jourdansarebbe solo terzo con 120-150. I repubblicani e vari “Il Nuovo Fronte Popolare e’ pronto a governare”, “abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano fosse impossibile”, ha detto il leader di LFI Jean-Luc Me’lenchondopo le prime stime dei risultati del secondo turno delle elezioni legislative che vede lain netto vantaggio. “E’ un enorme sollievo per gran parte del Paese”, continua.