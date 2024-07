Francia la sinistra festeggia assalendo i poliziotti | 500 incappucciati scatenati in piazza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Primi scontri vicino Place de la Republique, a Parigi, tra polizia ed estremisti didopo la vittoria dellaai ballottaggi delle elezioni legislative 2024. Lo riferisce Le Figaro, che parla di circa 500 manifestantiradunati all’esterno della. Di fronte al rischio di disordini a margine della notte elettorale in, il ministro dell’Interno Gérald Darmanin oggi ha annunciato la mobilitazione di 30mila agenti di polizia e gendarmi, di cui 5mila a Parigi e nella periferia della capitale. Una “forza molto numerosa” per evitare che “l’ultra-o l’ultra-destra approfittino dei risultati per creare disordine”. Prima di abbassare le saracinesche per la domenica elettorale, i negozi hanno blindato le loro vetrine con l’aiuto di apposite ditte che forniscono lastre di metallo su misura.