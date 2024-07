Francia exit poll dal Belgio | Le Pen prima ma senza maggioranza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Rassemblement National (Rn), il partito guidato da Marine Le Pen, guadagnerebbe il primo posto ma non conquisterebbe laassoluta nella nuova Assemblea nazionale. È quanto indicano glipubblicati dai media belgi, che diffondono i dati sulle elezioni legislative francesi sulla base delle informazioni raccolte nei piccoli centri, dove i seggi si sono chiusi alle 18. Nelle grandi città si vota fino alle 20. Secondo l'emittente pubblica belga Rtbf, Rn e i suoi alleati conquisterebbero tra 210 e 228 seggi, lontani da 289, che è la quota per laassoluta. Per un altro media, La Libre, che cita un sondaggio di Ipsos, Rn e i suoi alleati otterrebbero 228 seggi, il Nuovo Fronte popolare 161, Ensemble 124, i Repubblicani e altri partiti di destra 50.