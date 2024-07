Francia al voto Macron non crolla e punta a fare l' ago della bilancia Il premier Attal si dimette

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 7 luglio 2024)perde la sua scommessa ma non. La sua ormai ex maggioranza esce dalle urne con le ossa rotte, ma meno del previsto; e soprattutto, viste le premesse, alla sua più diretta rivale per l’Eliseo va sicuramente peggio. In due settimane sull'ottovolante, è andato in scena il flop del presidente che si credeva Jupiter e ormai può soltanto sperare dil’agoin una coalizione.