FOTO Ordigno distrugge ufficio postale | malviventi in fuga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 3:30, unè stato fatto esplodere allo sportello bancomat esterno dell’di San Michele di Serino (AV), in via Campo Santa Maria.La deflagrazione ha innescato un incendio che ha completamente distrutto l’, temporaneamente ubicato in un container. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e della Compagnia di Solofra, che stanno eseguendo i rilievi con il supporto degli artificieri. I, per ritardare l’intervento delle Forze dell’Ordine, avevano disseminato chiodi a tre punte sulle vie di accesso al sito. Si sono dati allacon una Giulietta, rinvenuta dai Carabinieri poco distante e sottoposta a sequestro.