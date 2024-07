Fitto FdI voterà von der Leyen? Dipende dal programma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Da parte di Fratelli d'Italia, sull'eventuale conferma di Ursula von deralla conferma della Commissione europea "non c'è ancora un orientamento, perché si tratta di capire l'evoluzione che ci porterà il 18 luglio e anche di ascoltare quello che si dirà nei confronti che avremo, preventivamente, con la presidente von dere nel merito del suo discorso di. Non è che votiamo sulla base di simpatie o antipatie. Votiamo sulla base di un". Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele, parlando delle prossime nomine europee a margine del 'Forum in masseria' in corso a Manduria (Taranto). .