F1 Carlos Sainz | Strategia corretta ma non siamo veloci

(Di domenica 7 luglio 2024) Un brutto week end per la Ferrari e il quinto posto di, con unaperfetta, la dice lunga su quanto sia accaduto a Silverstone (Gran Bretagna). La Rossa non ha reso come avrebbe dovuto dal punto di vista prestazionale e neanche una gara folle come quella odierna è stata in grado di risvegliare dal torpore la Rossa. Ne ha parlatoai microfoni di Sky Sport: “Ci aspettavamo di non avere la stessatà di McLaren, Mercedes e di Red Bull, ma quanto è arrivata la pioggia, nelle condizioni miste,tornati su e mi sono portato molto vicino a Verstappen. Poi però, con il ritorno delle condizioni d’asciutto non avevamo passo e c’è stato poco da fare“, l’analisi dello spagnolo. Scuderia di Maranello tornata sui suoi propri passi relativamente al pacchetto di aggiornamento a propria disposizione: “Almeno abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato.