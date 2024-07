Euro 2024 Deschamps | Mbappé vuole scrivere la storia non è ancora al 100%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Il ct della Francia Didierha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Kylian, alle prese con la frattura del naso rimediata nel match contro l’Austria ad: “Senza essere alriesce a dare fastidio agli avversari.fare lacon la nostra Nazionale e vincere anche unpeo. Ha avuto qualche piccolo problema fisico oltre alla frattura delle ossa nasali. Non è alma resta una risorsa per noi”.: “la, non èal” SportFace. .