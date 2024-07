Due carabinieri fuori servizio fermati per l’accoltellamento di un pusher

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 7 luglio 2024) La procura di Varese ha disposto il fermo per due militari che, liberi dale senza alcun ordine, sarebbero intervenuti in un bosco per una presunta attività di spaccio. Più precisamente sono statiper l'accoltellamento di uno straniero a Castiglione Olona, attualmente ricoverato.