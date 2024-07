Due carabinieri fermati per il ferimento di un pusher

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Duesono statiper l'accoltellamento di uno straniero a Castiglione Olona, in provincia di Varese. La Procura ha disposto il fermo per due militari che, liberi dal servizio e senza alcun ordine, sarebbero intervenuti in un bosco per una presunta attività di spaccio. La vittima, non ancora identificata e ricoverata in prognosi riservata - spiega la Procura - sarebbe entrata in contatto con i militari e a seguito di una colluttazione si sarebbe verificato l'episodio violento, i cui contorni sono tuttora al vaglio dei magistrati. "Quanto accaduto - sottolinea la Procura di Varese - non inficia l'ottimo lavoro svolto dall'Arma nel contenimento del fenomeno dello spaccio nei boschi e l'incessante lavoro sviluppato daie dagli squadroni cacciatori impiegati da oltre un anno nella Provincia di Varese".