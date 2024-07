Dramma per una famiglia bergamasca centauro muore travolto dal padre | erano insieme a un raduno di moto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 7 luglio 2024) È morto incicletta investito da suolungo una strada austriaca . La tragedia, come scrivono i giornali bergamaschi, ha toccato laGottardi di Grumello del Monte (Bergamo): Gabriele, 34 anni, è mortodallacicletta condotta dalLuciano, di 68. Venerdì Gabriele, Luciano e i loro amicidiretti a Garmisch, in Germania dove in questi giorni si svolge il