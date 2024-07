Domenica senza treni per lo sciopero di 24 ore | cosa fare in caso di cancellazione

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 7 luglio 2024) Quella di oggi, 7 luglio, si annuncia come unadi disagi per chi viaggia in treno a causa dellonazionale di 24 ore. L'agitazione è scattata alle 21 di ieri, sabato 6 luglio, e termina alle 21 di oggi. La protesta è stata indetta da sigle sindacali autonome del personale del.