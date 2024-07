Difficile accedere alle Cure Palliative Pediatriche

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 7 luglio 2024) Peter Pan ODV, organizzazione di volontariato esprime preoccupazione sul mancato accessodella maggior parte dei 30mila bambini che ne necessitano. Infatti, solo il 15% riesce ad accedervi. E L’accesso non è uniforme in tutta Italia, sono ben 7 le regioni che non hanno centri o strutture dedicate a questo servizio specialistico. Andiamo ad approfondire. Perché .