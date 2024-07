Daniele Capezzone | pur di ostacolare la volontà popolare e fermare i nemici a sinistra si inventano ingegneri del caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) C'è qualcosa che oggi sembra unire – purtroppo non nella libertà, non nella migliore tensione verso la democrazia – i mandarini delle sinistre occidentali, da Parigi a Washington, passando per la succursale di Roma. Si tratta di una radicale e quasi disperata sfiducia nel popolo, che tende a votare in direzione “sbagliata”: il che induce gli oligarchi progressisti a spericolate escogitazioni per bypassare la, per transennarla, perfino per intralciarla. Con una doppia nemesi, un duplice clamoroso testacoda. Primo: proprio loro, che accusavano gli avversari di essere «imprenditori della paura», sono ora tutti protesi verso un sistematico “project fear”, un progetto volto a spaventare la parte di opinione pubblica a loro più vicina.