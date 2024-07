Dal crostino alla bistecca tempo di sagre

Leggi tutta la notizia su lanazione

Prosegue oggi la Festa dela Pratantico. Tutte le sere stand gastronomici e ballo liscio oltre alle consuete leccornie della cucina aretina. A Olmo c'è la Sagra della. che si svolgerà oggi, e poi l'11, 12, 13, e il 14 luglio. A Foiano c'è la Festa Democratica e Sagra del Cacciucco. La festa si svolge fino al 14 luglio, nella accogliente cornice dell'area sportiva posta in Comune di Foiano della Chiana, località Renzino. Viene confermata una delle più belle e partecipate feste dell'estate, capace di mettere in un unico contenitore molti ingredienti, un "momento di incontro", che caratterizza questo evento come "la festa più popolare delle estati foianesi". Gastronomia di eccellente qualità, con il piatto di punta rappresentato dall'ormai famoso Cacciucco, preparato dalle sapienti mani dei cuochi locali, ma anche intrattenimento, con le migliori orchestre del momento, spettacoli, spazio dedicato ai più piccoli con giochi ludici e spettacoli.