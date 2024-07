Con il video di Not Like Us Kendrick Lamar si conferma ancora una volta il campione di stile del rap

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Fin dai primi istanti, è chiaro che il nuovomusicale di"NotUs" non è solo il giro di vittoria dinella sua battaglia culturale contro Drake. È anche ladi un'affermazione che il rapper aveva fatto - o, forse, un obiettivo che si era prefissato - la scorsa estate: lui, KDot, è l'MC meglio vestito del rap. Dopo un intermezzo in bianco e nero, ildi "NotUs" - diretto dae dal co-founder di pgLang, Dave Free - inizia con il rapper in un'atmosfera da “black and white” mentre indossa una track jacket bianca Willy Chavarria, pantaloncini abbinati sotto il ginocchio del duo di designer britannici Stefan Cooke, calzini bianchi a tubo e Chuck Taylor basse bianche, con una sciarpa sportiva della designer britannica Martine Rose annodata intorno al suo solito berretto blu dei Dodgers.