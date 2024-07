Compravendita di droga Carabinieri arrestano venditore e cliente in manette un 20enne e un 32enne

Leggi tutta la notizia su primacampania

CASORIA – Idella sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per spaccio detenzione didue giovani incensurati del posto di 20 e 32 anni. Sono stati fermati in via Castagna, nei pressi del parco Smeraldo. Era in corso una. Il più giovane stava vendendo alun pacco di marijuana di circa 60 grammi. Un peso che escluderebbe l'ipotesi di un consumo personale. L'affare non si è concluso perché i militari hanno interrotto la transazione e sequestrato lo stupefacente. Addosso alancora marijuana e una stecchetta di hashish. E poi 400 euro circa in contante, un coltellino e un grinder (tritaerba). Sono finiti entrambi ai domiciliari, in attesa di giudizio