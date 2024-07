Coi nostri capi si può viaggiare tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 7 luglio 2024) Il ceo di Zero&Company Pasquale Vendola, gruppo che produce e distribuisce anche il brand Suns: «Siamo partiti dal surf e ora proponiamo total look per uomo, donna e bambini realizzati con materiali confortevoli e tecnici, ideali per i momenti liberi, i fine settimana o le vacanze». .