Cina | ecco come gli animali sopravvivono all’estate dell’Hainan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Haikou, 07 lug – (Xinhua) – I custodi dello zoo presso l’Hainan Tropical Wildlife Park and Botanical Garden hanno modi creativi per mantenere freschi i loro residentidurante i mesi estivi. Cliccate per scoprirequeste creature affrontano il caldo! Agenzia Xinhua.