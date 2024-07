Calciomercato Inter Marotta studia il SUPER COLPO Kim | la FORMULA per convincere il Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 7 luglio 2024) Le ultime sul futuro di Kim, ex difensore del Napoli ed attualmente al, nel mirino dell’Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una nuova grande per la difesa dell’. Si tratta di Kim, ex difensore del Napoli e in uscita dal. L’idea di Beppe