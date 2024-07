Calciomercato Hummels verso l’Italia | la ‘pazza’ destinazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Matsè in trattativa avanzata per il trasferimento in Italia. Il calciatore tedesco non ha bisogno di presentazione per qualità ed esperienza. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore è finito nel mirino del Bologna come possibile sostituto di Riccardo Calafiori. Il difensore della Nazionale italiana è ad un passo dal passaggio all’Arsenal per poco più di 50 milioni di euro. La firma è attesa a stretto giro di posta.