C sinistra | Bonelli a Calenda ‘con i distinguo si continua a perdere’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Voglio dare un consiglio non richiesto a, l?unico confronto necessario e? tra le opposizioni non con la premier Meloni. Nel merito le politiche del Governo Meloni sono chiare e c?è molto da fare per le opposizioni.con proposte alternative: alle politiche fiscali, che con la flat tax premierà i redditi alti a svantaggio dei ceti medi, alle riforme come autonomia differenziata e premierato, alle politiche sul clima”. Lo dice ill deputato di Verdi eAngelo. “Solo unendo si vince e la modalità decisa daripropone la rottura voluta dallo stesso leader di Azione ha lasciato il 25 settembre del 2022 a Giorgia Meloni la possibilità di vincere le elezioni. In Europa noi Verdi riteniamo che Giorgia Meloni debba stare fuori dalla maggioranza europea perché vogliamo l?estrema destra marginalizzata.