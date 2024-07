Bonucci | Un ruolo in Nazionale? Ecco la verità Spalletti deve fare una cosa da adesso in poi Motta una grande scelta per la Juve

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 7 luglio 2024) Le parole di Leonardo, ex difensore dellae della, sul suo futuro, magari con gli Azzurri Leonardo, in una intervista a Le Cronache di Spogliatoio, ha parlato di vari argomenti, in particolare il suo futuro, forse con lao forse da allenatore. Di seguito le sue parole. FUTURO IN