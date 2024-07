Bimba muore in incidente nel palermitano Padre alla guida aveva bevuto era senza patente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 luglio 2024) La scorsa notte a Villabate, alle porte di Palermo, una bambina di tre anni è morta in unstradale. L'auto, una Volkswagen Polo, condotta daldella piccola, un quarantenne , è finita contro un muro in via Natta. La bambina, Aurora, era in auto viaggiava con la famiflia: con lei c'erano anche la madre e il fratellino gemello, rimasti illesi come il. Indagano i carabinieri. .