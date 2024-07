Biden Nyt | si profila scontro con membri del partito sempre più dubbiosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Ne York, 7 lug. (Adnkronos) – Numerosi funzionari, legislatori e strateghi deldel Presidente Joeguardanodi più alla sua candidatura come ad una scelta insostenibile. Ne scrive il New York Times, citando colloqui ed interviste condotte nei giorni scorsi con oltre 50 democratici. In numero crescente le fonti citate dal quotidiano statunitense ritengono che, rimanendo in lizza, il presidente metta a repentaglio le chance di mantenere la Casa Bianca e le possibilità di altri candidati. Quello che si sta delineando – scrive – è unostraordinario tra un presidente degli Stati Uniti che insiste a non abbandonare la sua campagna per la rielezione e idel suoche iniziano a suggerire che dovrebbe farlo.