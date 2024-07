Bergamo-bis salto triplo nel futuro | Crotti e Gelpi d’oro nei Tricolori Allievi

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di domenica 7 luglio 2024) ATLETICA Domenica 7 luglio a Molfetta Francesco Efeosa e la 15enne Alessandra vincono il titolo nella specialità in pedana. Argento per Carnelos nell’asta e per la 4x400 femminile (Bg 59), Pallini (Cus Pro Patria) bronzo.