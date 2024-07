Basket | preolimpico Italia ko con Lituania 64-88 addio Parigi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Niente da fare per l'di Gianmarco Pozzecco, che perde in semifinale al torneodi San Juan sotto i colpi di una grandeper 88 a 64. Gli azzurri, sotto per tutto il match, crollano nel terzo quarto e non tornano più sotto la doppia cifra di svantaggio, salutando il sogno di qualificarsi per le Olimpiadi di. Non bastano i 15 punti di Danilo Gallinari contro i 23 di un inarrestabile Marius Grigonis. .